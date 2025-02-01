ВСУ пытали током одну из убитых женщин в курском селе

Боевики ВСУ применяли электрический ток к одной из убитых женщин в курском селе Русское Поречное. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника ОБУЗ Курска «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяна Балеевских, сообщило РИА «Новости» .

«Также выделяется женщина, у которой обнаружили разные телесные повреждения. Тупая травма грудной клетки и огнестрельные повреждения, которые преимущественно были на спине. А также признаки воздействия электрического тока», — отметила она.

Эксперты выявили у других убитых переломы рук и коленей, а также огнестрельные и осколочные ранения. У двух трупов — пожилого мужчины и женщины — обнаружили тупые травмы грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер.

Балеевских отметила, что все эти травмы указывают на жестокость, которую боевики применили к жителям курского села.

Ранее СК России сообщил об убийстве 22 жителей села Русское Поречное. В преступлении обвинили пятерых боевиков ВСУ. Боевики издевались над стариками перед тем, как их убить.