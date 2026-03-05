ВСУ массово атаковали беспилотниками Херсонскую область

Украинские беспилотники массово атаковали территорию Херсонской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», — написал Сальдо.

Российские военные в Сумской области поразили украинскую РСЗО Vampire. Операторы беспилотников обнаружили во время разведки ракетную установку в районе населенного пункта Береза, после чего передали координаты боевым расчетам. Оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» точным попаданием поразил боевую машину противника в движении.

За ночь силы ПВО ликвидировали над территорией России 76 беспилотников ВСУ. Больше всего БПЛА уничтожили над Саратовской областью — 33, также 17 сбили над Черным морем.