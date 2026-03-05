Силы ПВО за ночь ликвидировали 76 беспилотников ВСУ

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали над Россией 76 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 4 марта до 7:00 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА ликвидировали над Саратовской областью — 33, также 17 сбили над Черным морем, 10 — над Крымом, девять — над Ростовской, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской и один — над Астраханской областью.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО ликвидировали украинские дроны в четырех районах — Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском. Информация о пострадавших не поступала, беспилотная опасность сохранилась.