Расчеты центра «Рубикон» поразили украинскую РСЗО Vampire в Сумской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом со ссылкой на Минобороны сообщил ТАСС .

Дроноводы обнаружили во время разведки ракетную установку чешского производства в районе населенного пункта Береза в Сумской области. Они передали координаты оружия боевым расчетам центра «Рубикон».

«Оператор барражирующего боеприпаса „Ланцет“ точным попаданием поразил боевую машину противника в движении», — уточнили в ведомстве.

Полностью ликвидировать РСЗО удалось со второго удара, это подтвердили кадры объективного контроля.

Ранее российские войска выпустили ракеты и беспилотники по позициям подготовки и старта БПЛА дальнего действия, временным базам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Ударам также подверглись украинский склад боеприпасов, транспортные и энергетические объекты, используемые в интересах военно-промышленного комплекса республики.