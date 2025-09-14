Генштаб ВСУ: один день боев обходится Украине в 172 миллиона долларов

Один день боевых действий обходится Украине в 172 миллиона долларов. Об этом в эфире украинского телеканала «Новини.LIVE» сообщил глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

«Украине каждые сутки требуется 172 миллиона долларов», — сказал он.

Гнатов отметил, что страна не в состоянии выдержать такую финансовую нагрузку без союзников.

«Вести военный конфликт с таким мощным по ресурсам и большим государством, как Россия, очень дорого», — добавил глава Генштаба ВСУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в июле подписал закон о повышении расходов на сектор обороны и безопасности Украины в этом году на 9,8 миллиарда долларов.

Ранее из-за риска дефолта Минфин Украины не выплатил более 665 миллионов долларов кредиторам.