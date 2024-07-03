ВСУ лишились цеха для производства танковых орудий и боеприпасов

Минобороны: ВКС и артиллерия за сутки поразили оружейный цех и вертолет Ми-24

Российские военные за минувшие сутки поразили цех по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, а также вертолет Ми-24. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Артиллерия, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация поразили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, а также цех предприятия по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов и танковых орудий», — заявили в ведомстве.

Кроме того, российские военные поразили скопления живой силы противника в 125 районах в зоне СВО.

Ранее стало известно, что ВС России освободили район Новый в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике и улучшили оперативные позиции по переднему краю.

Минобороны также публиковало видео уничтожения украинской техники в Полтаве ударом тактической ракеты «Искандер».