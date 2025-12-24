Украинские боевики не могут задействовать военную технику в Сумах из-за активности БПЛА российской группировки войск «Север». Об этом РИА «Новости» заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«В Сумах тоже ситуация у противника не очень радужная, в принципе периодически мы выбиваем все, что там видим, из категории военной техники», — объяснил он.

По его словам, украинские боевики давно «не катаются» на этом участке на фоне активности беспилотников. Алаудинов предположил, что в скором времени при сохранении нынешних темпов наступления ВСУ потерпят поражение на все направлениях.

Ранее Генштаб Украины подтвердил данные о выводе подразделений из Северска. Он уточнил, что командование дало приказ отступить ради сохранения жизни военнослужащих и боеспособности армии. Также Генштаб Республики признал значительное преимущество ВС России в живой силе и технике.