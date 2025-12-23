Украина заявила о выходе ВСУ из Северска

Генштаб ВСУ сообщил о выводе войск из Северска

На Украине официально признали, что ВСУ покинули Северск. О выводе войск из города заявил Генштаб страны в Telegram-канале .

«В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта», — указали в военном органе.

В Генштабе отметили, что ВС России обладают значительным преимуществом в живой силе и технике и продолжают активное наступление. По его данным, российские военные превосходят украинские силы числом и постоянно продвигались небольшими штурмовыми группами даже в сложных погодных условиях.

Полную потерю города Украина не признала, заявив, что населенный пункт остается под огневым контролем ВСУ.

Об освобождении Северска президенту России Владимиру Путину доложили еще 11 декабря. Глава государства похвалил военных за выполненную задачу.