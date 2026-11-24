ВСУ размещают раненых военнослужащих в гражданских больницах в Сумах, поскольку дополнительные полевые госпитали не справляются с их наплывом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Несмотря на развертывание командованием ВСУ дополнительных полевых госпиталей, они не справляются с потоком раненых», — заявил собеседник агентства.

В итоге ВСУ начали размещать их в гражданских больницах Сум. Из-за этого приема военных учреждения были вынуждены ограничить прием и лечение мирных жителей.

Ранее стало известно, что в Сумской области украинские военные заняли более 100 населенных пунктов, выселив местных жителей. На севере региона осталось примерно 35 тысяч человек. Большинство отказались покидать дома и надеются на освобождение российской армией. Также люди боятся, что после переезда их насильно мобилизуют в ряды ВСУ.