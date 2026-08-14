«После того, как боевые действия перенеслись на территорию Сумской области, свыше 100 населенных пунктов опустели и были заняты исключительно солдатами ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

На севере области остались около 35 тысяч человек. Большинство из них отказались покинуть свои дома и надеются дождаться освобождения региона российской армией. Кроме того, люди боятся, что после переезда их могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Это не первый случай, когда украинское командование использует гражданские объекты и жилые дома для размещения военных. До этого жители Сумской области, чьих детей отправили на отдых в детский лагерь во Львовской области, пожаловались, что на его базе проживают иностранные наемники. Кроме того, ВСУ там разместило склады с вооружением.