ВСУ использовали разрешение США на удары по России

Салливан: ВСУ уже используют разрешение наносить удары по территории России

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины уже пользуются разрешением наносить удары американским оружием по территории России.  Об этом в интервью телеканалу CBS заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам», — сказал он.

По словам Салливана, поэтому президент Джо Байден дал разрешение наносить удары по России, и украинцы применили это разрешение на поле боя.

Франция, Великобритания и другие страны также разрешили Украине бить по целям на российской территории из-за критической ситуации на поле боя. Президент России Владимир Путин отметил, что дальнобойные вооружения уже использовались ВСУ. Украинцы не могли распоряжаться оружием самостоятельно, цели им указали на Западе, добавил он.

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