Украинские боевики используют компанию «Новая почта» для пересылки военных грузов, в том числе гранат, винтовок и патронов. Об этом РИА «Новости» рассказал беженец из Часова Яра Павел Морковин.

«Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданских, остальные все военные. И получали, начиная от гранат, автоматов и так далее», — заявил собеседник агентства.

Он рассказал, что своими глазами видел, как по почте приходили, помповые ружья, снайперские винтовки, прицелы и патроны.

В начале февраля украинские военные начали массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ. Российские военные продолжили штурм города, активную поддержку обеспечили артиллерия и ударные подразделения.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Орехово-Васильевка в ДНР. Подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ.