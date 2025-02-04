В районе города Часов Яр зафиксировали массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг».

Информация о вывозе раненых военнослужащих появилась после перехода российских сил канала Северский Донец — Донбасс.

«Продолжается охват Часова Яра подразделениями корпуса, которые перешли канал Северский Донец — Донбасс к северу от населенного пункта [Часов Яр] и двигаются в направлении села Майское», — отметили в пресс-службе.

Артиллерия и ударные подразделения корпуса обеспечивают активную огневую поддержку штурмовиков. Видео с массовой эвакуацией раненых украинских военнослужащих подтвердило, что ВС России эффективно атакуют противника, добавили в пресс-службе.

В самом городе тоже продолжается штурм. Его проводит 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада группировки войск «Юг», которая уже ликвидировала «опорник» ВСУ к западу от Часова Яра.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин подтвердил, что российские военные освободили существенную часть города. По его словам, ВС России взяли под контроль самый сложный укрепрайон в Часовом Яре.