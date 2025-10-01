Боевики Вооруженных сил Украины перевозят личный состав из Сум на машинах скорой помощи. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель пророссийского подполья.

«Перевозят личный состав в скорых», — сказал он.

По словам собеседника агентства, украинская армия использует именно гражданскую технику, так как знает, что ВС России не станут по ней бить.

Несколько дней назад российские бойцы взяли под контроль Юнаковку в Сумской области. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север». ВСУ использовали Юнаковку в качестве главной базы во время оккупации приграничных районов Курской области.