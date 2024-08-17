Алаудинов назвал место сдачи в плен боевиков ВСУ

Алаудинов: большое число пленных боевиков взяли у Мартыновки в Курской области

Действующие около села Мартыновка в Курской области российские военные взяли самое большое число пленных украинских боевиков. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он пояснил, что само село уже зачистили, но вокруг населенного пункта еще остались боевики, которых оперативно обезвреживают.

«Больше всего пленных мы берем на Мартыновском направлении», — заявил Алаудинов.

О полном освобождении от украинских боевиков села Мартыновка в Суджанском районе Курской области Алаудинов заявил в минувший четверг, 15 августа. Он пояснил, что в остальных населенных пунктах работа пока продолжается.

По словам генерал-майора, украинские военные начали сами сдаваться в плен, понимая всю бесперспективность попыток проникновения в Курскую область.