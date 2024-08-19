ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 330 боевиков

Российские военные разыскивают диверсионные группы противника в Курской области и отражают атаки его штурмовых групп, а также наносят удары по его скоплениям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

За сутки ВСУ потеряли 330 боевиков и 27 единиц техники, в том числе четыре танка, три бронетранспортера, боевую машину пехоты, 19 боевых бронемашин, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета.

Общие потери украинских боевиков оценили в 3800 военных, 54 танка, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронемашину и множество другой техники.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ пытаются передислоцироваться и готовятся к атаке на новом участке в Курской области, однако российские войска контролируют ситуацию и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».