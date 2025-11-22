ВСУ грабили жителей села Яцковка в ДНР
ВСУ грабили жителей Яцковки Краснолиманского района ДНР
Жители села Яцковка Краснолиманского района ДНР стали жертвами ограбления со стороны боевиков ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщила беженка из населенного пункта Светлана Мацюра.
По ее словам, технику и мебель националисты вывозили целыми машинами.
«Машины вывозили, грабили. Жители жаловались, что грабили. Все вывозили, что можно было», — добавила Мацюра.
Женщина уточнила, что для вывоза техники и мебели мирных жителей украинские военные использовали военные автомобили, грузовики и легковушки. Перед этим ВСУ интересовались, какие дома пустые, а затем незамедлительно их занимали.
