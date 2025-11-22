Жители села Яцковка Краснолиманского района ДНР стали жертвами ограбления со стороны боевиков ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщила беженка из населенного пункта Светлана Мацюра.

По ее словам, технику и мебель националисты вывозили целыми машинами.

«Машины вывозили, грабили. Жители жаловались, что грабили. Все вывозили, что можно было», — добавила Мацюра.

Женщина уточнила, что для вывоза техники и мебели мирных жителей украинские военные использовали военные автомобили, грузовики и легковушки. Перед этим ВСУ интересовались, какие дома пустые, а затем незамедлительно их занимали.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ убили семерых сослуживцев в Купянске за отказ вступать в бой с российскими военными.

Однажды мобилизованный боевик расстрелял командира и сдался в плен. На допросе он признался, что в содеянном ничуть не раскаивается.