Вооруженные силы Украины использовали технику НАТО, когда готовили линии обороны в Романовке. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ваня.

Взятие этого населенного пункта, как отметил военнослужащий, является ключевым этапом для последующего наступления на Константиновку, Славянск и Краматорск. Именно в этих поселках находятся самые боеспособные части ВСУ.

Командир напомнил, что с 2014 года на этом направлении противник активно создавал дзоты и капониры, чтобы разместить в них легкобронированную технику и тяжелые минометы.

По словам бойца, ВСУ также применяли специальные инженерные машины производства НАТО. Их целью было задержать продвижение российских войск.

В воскресенье, 25 мая, ВС России взяли под свой контроль населенный пункт Романовка. На освобождение села у российских бойцов ушло два дня.