ВСУ дважды обстреляли ракетами поселок Борисовка в Белгородской области

В поселке Борисовка после двух ракетных обстрелов загорелись пять автомобилей

Поселок Борисовка Борисовского округа дважды попал под ракетный обстрел ВСУ. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области в телеграм-канале .

После атаки огонь охватил пять автомобилей. Прибывшие на место пожарные быстро потушили возгорание и не дали пламени распространиться дальше.

Снаряды повредили также административное здание — часть конструкций разрушилась. Ударной волной выбило стекла в двух коммерческих объектах и нескольких многоквартирных домах.

На месте продолжили работу оперативные службы. Данные о возможных пострадавших и масштабе последствий уточнят специалисты.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские беспилотники вновь атаковали место трагедии в Старобельске. По его словам, спасатели вынуждены прерывать работу по команде «воздух» и уходить в укрытие.