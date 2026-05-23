ВСУ дважды обстреляли ракетами поселок Борисовка в Белгородской области
В поселке Борисовка после двух ракетных обстрелов загорелись пять автомобилей
Поселок Борисовка Борисовского округа дважды попал под ракетный обстрел ВСУ. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области в телеграм-канале.
После атаки огонь охватил пять автомобилей. Прибывшие на место пожарные быстро потушили возгорание и не дали пламени распространиться дальше.
Снаряды повредили также административное здание — часть конструкций разрушилась. Ударной волной выбило стекла в двух коммерческих объектах и нескольких многоквартирных домах.
На месте продолжили работу оперативные службы. Данные о возможных пострадавших и масштабе последствий уточнят специалисты.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские беспилотники вновь атаковали место трагедии в Старобельске. По его словам, спасатели вынуждены прерывать работу по команде «воздух» и уходить в укрытие.