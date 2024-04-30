ВСУ бросили в бой неопытных бойцов теробороны из-за угрозы прорыва под Авдеевкой | 360°

30 апреля 2024, 02:28
ВСУ бросили в бой неопытных бойцов теробороны из-за угрозы прорыва под Авдеевкой
LCI: ВСУ бросили в бой под Авдеевкой неопытных бойцов из-за угрозы прорыва
Украинское командование бросает в бой неопытных бойцов из подразделений теробороны, чтобы сдержать российскую армию на Авдеевском направлении. Об этом в интервью телеканалу LCI рассказал французский аналитик Ульрих Буна.
«Нужно отметить, что среди подразделений, которые отправили, чтобы заполнить образовавшуюся брешь, — бывшие силы территориальной обороны. Отправили 100-ю механизированную бригаду, у которой нет боевого опыта», — отметил аналитик.
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Привлечение недостаточно обученных бойцов говорит о дефиците живой силы в ВСУ, считает эксперт. Буна назвал еще одну проблему украинской армии на Авдеевском направлении — слабые оборонительные укрепления, которые не смогли сдержать напор российской армии.
Накануне стало известно, что солдатам ВСУ запретили строить оборонительные сооружения в районе Авдеевки. Им велели не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов.
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Авдеевка
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