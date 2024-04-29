«Ситуация изменилась». ВСУ прекратили строить оборонные сооружения у Авдеевки | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 11:38 «Ситуация изменилась». ВСУ прекратили строить оборонные сооружения у Авдеевки JT: бойцам ВСУ запретили строить оборонные сооружения в районе Авдеевки Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украинским военнослужащим приказали прекратить строительство оборонных сооружений в районе Авдеевки. Об этом со ссылкой на солдат ВСУ сообщило издание Japan Times.

«Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперед», — сообщил журналистам один из украинских бойцов.

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В материале отмечается, что ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава, в то время как ВС России добиваются все новых успехов.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на линии боестолкновения и констатировал, что российские силы продолжают атаки и имеют тактические успехи на ряде направлений. По словам Сырского, наиболее тяжелая для украинских войск обстановка складывается на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Некоторые позиции переходят из рук в руки, добавил он.