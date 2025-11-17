Пленный боевик рассказал о стрелявшем по своим в Красноармейске спецназе ГУР

Боевики спецназа Главного управления разведки Украины начали вести огонь по своим во время десантирования в Красноармейске. Об этом сообщил пленный военнослужащий ГУР Руслан Шахун, его слова привел ТАСС .

Военнопленный признался, что конкретной задачи подразделениям в Красноармейске не поставили.

«Когда мы шли, там стояли посты. По ним начали вести огонь с нашей стороны, и нам даже никто не сказал, что на этих блокпостах находились наши», — рассказал Шахун.

Боевик добавил, что большую часть высадившихся спецназовцев уничтожили или ранили еще в первые минуты после десантирования, они не смогли дойти до ближайших построек. Сам Шахун также пострадал, дрон-камикадзе повредил его ногу и оторвал пальцы.

Операция ГУР по десантированию спецназа проходила в ночь на 1 ноября. Два вертолета Black Hawk высадили десант, но их засекли на подлете. По десантникам нанесли удар дронами, они даже не успели отойти на 500 метров от места высадки.