«Опасный сценарий». ВСУ уличили в сокрытии правды о ситуации на фронте

Украинские военные скрывают от населения информацию о ситуации в Днепропетровской области, где наступают российские войска. Об этом написала газета «Страна.ua».

По информации издания, Днепропетровское направление является критическим для Украины, наступление Вооруженных сил России опасно для ВСУ.

«Мы уже неоднократно писали, что выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску — это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер», — отметили в материале.

Российские войска продолжают активное наступление на Днепропетровском направлении. В основном военные идут по линии сел Новоселовка, Березовое, Сосновка и Новониколаевка с протяженностью фронта более 16 километров.