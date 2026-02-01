Подготовленные на Западе украинские бригады направляли на самые напряженные участники фронта. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Оказывается, бригады, подготовленные за границей, в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский похвалил боевиков 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, похищающих бойцов из смежных подразделений. Его заявление вызвало резонанс в украинском обществе.

В декабре 2025 года российские силовики сообщили, что украинские командиры отправляли на убой штурмовиков 225-го полка в Харьковской области. Солдаты не получали ни шлемы, ни бронежилеты. Это выяснилось во время боев в районе Вильчи.