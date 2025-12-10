Командиры ВСУ отправляют штурмовиков 225 полка на поле боя в Харьковской области без бронежилетов и шлемов, что приводит к гибели солдат. Об этим сообщил РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

«В боях в районе Вильчи командование 225 отдельного штурмового полка отправляет своих военнослужащих на передовую без средств индивидуальной защиты. Большинство убитых боевиков 225 полка оказались без шлемов и бронежилетов», — заявил собеседник журналистов.

Ранее стало известно, что командование 129-й тяжелой механизированной бригады ВСУ под Харьковом столкнулось с массовым дезертирством и стало отправлять женщин на передовую.

Кроме того, американский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия оказалась в плачевном положении на Покровском направлении. Также ВС России наращивают группировку в Запорожской области.