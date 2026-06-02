Командир Розела: за месяц танк выпустил свыше 500 снарядов по позициям ВСУ в ДНР

Более месяца украинские боевики не замечали российский танк, который все это время вел практически непрерывную боевую работу, выпустив по вражеским позициям больше 500 снарядов. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Розела.

Командир танка 177-го гвардейского полка отметил, что ежедневно экипаж совершал по несколько боевых выездов. Иногда их количество достигало восьми.

«Месяц они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия», — пояснил военный.

По его словам, экипажу танка требовалось максимально эффективно отработать по целям до момента, пока ствол не нагреется. Российские военные действовали под простым девизом — «Мы ни одной задачи не оставляем невыполненной».

