Артиллеристы подбили танк ВСУ с максимального расстояния

Боец Хомяк: артиллеристы войск «Центр» уничтожили танк ВСУ с расстояния 28 км
Российские артиллеристы на одном из направлений спецоперации поразили украинский танк с расстояния почти 30 километров. Точный удар нанесли из самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С», сообщил ТАСС наводчик артиллерийского орудия с позывным Хомяк.
Разведка передала артиллеристам морской пехоты группировки войск «Центр» координаты обнаруженного танка Вооруженных сил Украины. Военнослужащие получили задачу уничтожить его.
«Мы на максимальных прицелах работали на 28,5 километра отработали по нему, разбили», — сказал боец.
САУ «Гиацинт-С» калибра 152 миллиметра широко применяется в зоне СВО. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 28,5 километра, активно-реактивным — свыше 33 километра.
Ранее группировка войск «Восток» продвинулась в Запорожской области. Военнослужащие морской пехоты и мотострелкового полка освободили 12,5 квадратного километра территории и заняли село Верхняя Терса.