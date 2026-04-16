ВСУ более 60 раз за сутки атаковали артиллерией курское приграничье

Украинские боевики за сутки 61 раз атаковали приграничные районы Курской области. Об этом в мессенджере MAX заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Всего военные в период с 09:00 до 07:00 сбили 37 беспилотников ВСУ. Глава области уточнил, что в результате обстрелов и налетов БПЛА никто не пострадал. По его словам, разрушений инфраструктуры не зафиксировали.

«61 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — подчеркнул он.

Ночью средства противовоздушной обороны нейтрализовали в регионах свыше 200 БПЛА. Налеты отразили под Белгородом, Смоленском, Курском, Брянском, Орлом, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

Из-за атаки на жилые дома в Туапсе погибли двое детей пяти и 14 лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что также пострадали двое взрослых.