Системы ПВО за ночь отразили в регионах атаку 207 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью в регионах 207 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны самолетного типа сбили в Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее налет беспилотников отбили в Стерлитамаке. Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что из-за упавших фрагментов аппаратов вспыхнул пожар на территории промышленной зоны. Жертвой атаки БПЛА стал водитель пожарной охраны.

Днем 15 апреля средства ПВО за восемь часов ликвидировали 19 беспилотников в Белгородской, Курской, Ростовской областях и в Башкирии.

В ночь на 15 апреля военные уничтожили в регионах 85 дронов. Их перехватили в Саратовской, Самарской, Ростовской, Воронежской, Белгородской областях и в Крыму, над акваторией Азовского и Черного морей.