Двое детей погибли в Туапсе в результате атаки ВСУ по жилым домам

Двое детей пяти и 14 лет погибли в результате атаки по жилым домам в Туапсе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — пяти и 14 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям», — написал глава региона.

Предварительно, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь.

По словам Кондратьева, в результате массовой атаки украинских дронов, повреждено пять частных и один многоквартирный жилой дом. Местные власти разворачивают пункт временного размещения для жителей.

Также множество обломков упали на территории предприятий в районе морского порта.

Пострадал и поселок Лоо возле Сочи. Обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае — повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших.

Вечером 15 апреля стало известно об очередной атаке ВСУ в ДНР. Пострадали четыре человека. Целью удара стали автодороги и личный и городской транспорт.