ВСУ беспилотником атаковали АЗС в Скадовске, погиб мужчина

Украинские беспилотники атаковали автозаправочную станцию в Скадовске, погиб мужчина. Об этом в мессенджере «Макс» написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«ВСУ атаковали автозаправочную станцию, где в этот момент была очередь на заправку. В результате удара погиб мужчина. Военных целей там не было», — отметил глава региона.

Сальдо подчеркнул, что украинские боевики сознательно наносят удары по гражданским объектам и мирным жителям.

Накануне более 10 беспилотников атаковали многоэтажный дом в тыловой части Херсонской области. Противник нанес 12-13 ударов БПЛА самолетного типа. Впоследствии здание сгорело полностью.

Также боевики ВСУ атаковали мост в районе населенного пункта Чонгар на границе с Крымом. Движение через АПП «Джанкой» временно перекрыли.