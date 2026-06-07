Около 12 дронов ВСУ атаковали многоэтажку в Херсонской области

Около 12 ударных беспилотников украинских боевиков атаковали многоэтажное здание в одном из населенных пунктов тыловой зоны Херсонской области. Об этом РИА «Новости» сообщил старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным Грин.

«Противник нанес порядка 12–13 ударов беспилотниками самолетного типа. Разбирали многоэтажное здание, впоследствии сгорело полностью», — сказал он.

Десантник отметил, что ВСУ увеличивает атаки не только против военнослужащих, но и тыловых районов, и из-за этого часто страдает гражданское население.

Днем ранее обломки украинского беспилотника упали на проезжую часть в Хостинском районе Сочи, тогда обошлось без пострадавших. В оперштабе Краснодарского края отмечали, что взрывная волна выбила остекление в маршрутном автобусе. В салоне находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал.