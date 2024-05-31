ВСУ атаковали жилой сектор в Первомайске в ЛНР

Глава Первомайска Колягин: ВСУ атаковали частный сектор в городе

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики ударили по жилому сектору Первомайска Луганской Народной Республики. Об этом рассказал глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

«Город под обстрелом. Два прилета в один из районов частного сектора», — сказал он отметив, что другую информацию сейчас уточняют.

Ранее стало известно о попадании украинской ракеты в частный дом в Донецке. В помещении была пожилая женщина, она не пострадала. По неуточненным данным, ВСУ обстреляли регион из РСЗО калибра 122 миллиметра.

Также 16 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о гибели четырех человек во время украинского обстрела Донецка.

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