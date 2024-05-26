Украинская ракета попала в частный дом в Донецке

В ходе утреннего обстрела Донецка в воскресенье запущенная боевиками ВСУ ракета попала в частный дом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Под ударом националистов оказался частный сектор Петровского района. Одна из ракет ВСУ попала прямо в дом и застряла в полу. В тот момент в жилье находилась пожилая женщина, но обошлось без жертв.

«Слышал такой тихий, небольшой свист. А потом как долбанет. Сразу выскочил, а оно все в пыли, как в тумане. Я через забор, бабушку звать. Живая, отозвалась», — рассказал об увиденном сосед Виктор.

По предварительным данным, боевики обстреляли город из РСЗО калибра 122 миллиметра, об этом свидетельствуют оставшиеся фрагменты от снаряда.

Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале добавил, что ВСУ также выпустили по Петровскому району три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.