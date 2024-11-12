ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор и оставили без света 40 тыс. абонентов в Запорожье

Дроны противника атаковали высоковольтный трансформатор в поселке городского типа Михайловка. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале .

«Без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов. Проводятся оперативные работы по переподключениям с других линий электропередачи», — рассказал он.

Ранее Балицкий сообщил об атаке Энергодара и территории в окрестностях Запорожской АЭС украинскими дронами. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

За день до атаки губернатор Запорожской области рассказал, что российские военные пресекли попытку подразделений ВСУ захватить атомную электростанцию. Он добавил, что такие вылазки оборачиваются для украинских боевиков большими потерями.