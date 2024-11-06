Не менее пяти взрывов прогремели в Энергодаре

Украинские военные атаковали дронами город Энергодар и территорию в окрестностях Запорожской АЭС. Прогремели взрывы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

По его словам, дроны Вооруженных сил Украины ударили по объектам инфраструктуры Энергодара и береговой линии вблизи атомной электростанции. Балицкий сообщил, что в Запорожской области прогремели, по меньшей мере, пять взрывов.

«Прошу жителей Энергодара сохранять спокойствие, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО», — заявил он.

Днем 6 ноября Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Украинские военные использовали кассетные боеприпасы. Информация и пострадавших или разрушениях не поступала.