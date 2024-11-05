«Бессмысленные жертвы». Балицкий рассказал о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Балицкий: ВСУ понесли огромные и бессмысленные потери при попытке захвата ЗАЭС

Российские военные пресекли попытку подразделений ВСУ захватить Запорожскую АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Попытки так называемого захвата Запорожской АЭС не дают спокойно спать западным военачальникам, что приводит к колоссальным потерям противника и бессмысленным жертвам среди мобилизованных украинцев», — сказал глава региона.

Балицкий добавил, что украинские боевики планировали использовать при нападении ударные беспилотники и РСЗО HIMARS.

По его словам, российские военные надежно защищают границы ЗАЭС, обеспечивая безопасность станции. Работники АЭС выполняют свои служебные обязанности, а радиационный фон остается в норме.

Ранее начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что командование ВСУ разрабатывало план по захвату ЗАЭС, чтобы организовать аварию, но армия РФ не позволила его реализовать.