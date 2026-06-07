Двух подростков госпитализировали после удара ВСУ по Лисичанску

В Лисичанске в результате удара ВСУ пострадали двое подростков, катавшихся на велосипедах. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале .

По его словам, обстрел произошел около 18:30. Ранения получили юноши 14 и 15 лет. Глава республики уточнил, что пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, после чего доставили их в больницу.

«В светлое время суток, когда дети гуляют и наслаждаются летними каникулами, противник целенаправленно бьет по ним. Это очередное свидетельство бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ», — написал Пасечник.

Ранее украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Рыльске Курской области. В результате удара травмы получила женщина.