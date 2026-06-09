Украинские БПЛА атаковали Луганск, две девушки получили ранения
Две жительницы Луганска получили ранения при атаке украинских БПЛА на глэмпинг. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале на платформе «Макс».
Пострадавших отправили в больницу.
Еще несколько ударов пришлись по неработающей газораспределительной станции и по автозаправкам. Там, однако, обошлось без пострадавших.
«Киевский режим в очередной раз демонстрирует, что его целями становятся не военные объекты, а мирная инфраструктура и жители республики», — подчеркнул Пасечник.
Это уже не первый подобный теракт украинских боевиков на территории республики. Накануне они атаковали в Лисичанске подростков, катавшихся на велосипедах. Двое школьников получили ранения.