Украинские БПЛА атаковали Луганск, две девушки получили ранения

Две жительницы Луганска получили ранения при атаке украинских БПЛА на глэмпинг. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале на платформе «Макс» .

Пострадавших отправили в больницу.

Еще несколько ударов пришлись по неработающей газораспределительной станции и по автозаправкам. Там, однако, обошлось без пострадавших.

«Киевский режим в очередной раз демонстрирует, что его целями становятся не военные объекты, а мирная инфраструктура и жители республики», — подчеркнул Пасечник.

Это уже не первый подобный теракт украинских боевиков на территории республики. Накануне они атаковали в Лисичанске подростков, катавшихся на велосипедах. Двое школьников получили ранения.