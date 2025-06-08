Обстрел ВСУ обесточил курское приграничье

Хинштейн: удар ВСУ по подстанции «Рыльск» оставил приграничные районы без света

Украинские боевики в ходе очередной атаки на гражданскую инфраструктуру повредили подстанцию «Рыльск» в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор региона Александр Хиштейн .

Он подчеркнул, что в результате повреждения подстанции без электричества остались весь Рыльский район и часть муниципалитетов Глушковского и Кореневского районов.

«Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле», — подчеркнул Хинштейн.