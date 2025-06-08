Обстрел ВСУ обесточил курское приграничье

Украинские боевики в ходе очередной атаки на гражданскую инфраструктуру повредили подстанцию «Рыльск» в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор региона Александр Хиштейн.
Он подчеркнул, что в результате повреждения подстанции без электричества остались весь Рыльский район и часть муниципалитетов Глушковского и Кореневского районов.
«Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле», — подчеркнул Хинштейн.
В минувшую четверг, 5 июня, украинские боевики нанесли удар по жилому кварталу Рыльска. Пострадали несколько многоэтажных и частных домов, а также неработающий хлебозавод. От полученных ран на месте скончалась местная жительница.
Как сообщил Хинштейн, у погибшей остались трое детей.
Он добавил, что ранения различной степени тяжести получили еще пять женщин и один мужчина. В тяжелом состояние в больницу доставили 83-летнюю пенсионерку. Несмотря на усилия врачей, она умерла на следующий день после обстрела.
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