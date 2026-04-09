ВСУ атаковали похоронную процессию в Донецке

СК: пять человек пострадали в Донецке при атаке ВСУ на похоронную процессию

Боевики ВСУ в четверг нанесли удар дроном по похоронной процессии в Донецке, ранения получили пять человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в Следственном комитете.

«По имеющейся информации, ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей в траурной процессии», — отметил представитель ведомства.

По его словам, пострадавших доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

В ночь на 9 апреля жительница села Новый Ропск в Брянской области получила ранение после атаки беспилотника на ее автомобиль. Глава региона Александр Богомаз назвал это происшествие очередным подлым актом терроризма.

До этого в Краснодарском крае погиб мужчина после падения обломков беспилотников. Глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что местный житель находился на балконе многоквартирного дома.