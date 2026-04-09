В Брянской области при атаке дронов на автомобиль пострадала женщина

Украинские военные дронами-камикадзе нанесли удар по автомобилю в Брянской области, ранение получила местная жительница. Об этом в канале на платформе MAX сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, ЧП произошло в селе Новый Ропск Климовского района.

«Женщину доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль поврежден. На месте работают экстренные и оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

Губернатор назвал эту атаку киевского режима террористической и подлой.

Днем ранее в Крымском районе Краснодарского края после ночной атаки боевиков ВСУ погиб мужчина. Глава региона Вениамин Кондратьев уточнял, что тот стоял на балконе многоквартирного дома во время падения дронов.

Кроме того, 8 апреля три фельдшера получили ранения в Белгородской области при ударе украинского дрона по карете скорой помощи.