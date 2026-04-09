В Краснодарском крае при атаке БПЛА погиб мужчина

Кондратьев: в Крымском районе Кубани при атаке БПЛА погиб человек

Мужчина погиб в Крымском районе Краснодарского края во время ночной атаки беспилотников. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале .

«В Краснодарском крае этой ночью отражают очередную атаку беспилотников. К сожалению, есть погибший», — написал он.

Глава региона уточнил, что в поселке Саук-Дере мужчина находился на балконе многоквартирного дома, когда рядом упали обломки дрона. Он погиб. Власти окажут помощь семье погибшего.

Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки беспилотника упали в селе Молдаванское Крымского района. На одной из улиц после этого начался пожар, его быстро потушили. Пострадавших и разрушений не было.

Еще один беспилотник упал на частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района. Люди не пострадали, однако здание получило серьезные повреждения.

Кроме того, по информации Кондратьева, фрагменты уничтоженных дронов упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. В этих случаях пострадавших и разрушений тоже не было.

Минувшим вечером в Белгородской области три фельдшера пострадали при ударе украинского дрона по машине скорой помощи. Машина получила повреждения.