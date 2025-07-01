ВСУ атаковали одно из предприятий в Ижевске

ВСУ пустили дроны в сторону предприятия в Ижевске. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале .

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима», — написал он.

На место выехали сотрудники оперативных служб. Другой информации о случившемся глава региона не раскрыл.

Ранее режим беспилотной опасности ввели в Ульяновской области. По словам губернатора региона Алексея Русских, в целях безопасности ограничат работу мобильного интернета.

Утром Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников Украины над регионами России. Над Крымом сбили 17 БПЛА, над Ростовской областью — 16, над Азовским морем — 11, над Курской областью — пять, над Саратовской — четыре, над Черным морем — три, над Белгородом — два. Также по одному дрону ликвидировали над Орловской и Воронежской областями.