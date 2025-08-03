В Адлере разгорелся пожар после атаки дронов ВСУ

В Адлере после атаки украинских беспилотников произошло возгорание. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«В Адлере сильный пожар, который виден из разных частей города. Продолжает работать сирена, предупреждающая о воздушной опасности», — уточнил автор канала.

В Сочи и близлежащих к нему районах работают системы противовоздушной обороны. Российские военные отражают воздушную угрозу.

Жители Адлера рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что возгорание заметили в районе одной из центральных улиц города.

До этого в Сочи объявили угрозу атаки беспилотниками, прогремели не менее пяти взрывов. По словам очевидцев, ВСУ атаковали город дронами типа «Лютый».