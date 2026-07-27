ВС России в ДНР взяли в плен двух участников ДРГ ВСУ в российской форме

Во время боев за Белицкое в ДНР российские военные взяли в плен двух боевиков украинской ДРГ, которые переоделись в форму ВС России. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

По его словам, противники использовали российскую форму для свободного проникновения на контролируемые российскими войсками участки. Однако русских солдат заранее предупредили о такой тактике украинцев, поэтому ни одна диверсионная группа не смогла никого обмануть.

«Наши подразделения закрепления были осведомлены о происходящем. Были приняты меры, и ни одна ДРГ пройти не смогла. Более того, из этих ДРГ два человека попали к нам в плен, от них мы получили информацию о составе, количестве и задачах групп», — заявил Апостол.

Ранее подразделение «Горыныч» управления ФСБ в ДНР ликвидировало пять ДРГ ВСУ на окраинах Константиновки.