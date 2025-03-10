ВСУ атаковали машину скорой помощи в Херсонской области

Украинские боевики атаковали медицинский автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня ночью враг атаковал вновь, на этот раз еще одна машина скорой помощи пострадала в Великой Лепетихе, осуществили сброс с дрона. Медики, слава богу, чудом остались живы, однако дорогостоящее медицинское оборудование и автомобиль уничтожены полностью», — написал он.

Сальдо отметил, что власти оперативно решат вопрос выделения области дополнительного оснащения для станций скорой помощи.

Днем ранее ВСУ сразу двумя ракетами HIMARS атаковали рынок в селе Великие Копани Херсонской области, погибли три человека. Также пятеро пострадали, их состояние их состояние оценили как средней тяжести, еще один находится в крайне тяжелом состоянии.

Два дня назад, 8 марта, супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область.