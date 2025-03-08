Супружеская пара пострадала при атаке украинских дронов на Курскую область

Хинштейн: супружеская пара пострадала при атаке ВСУ на Курскую область

В Курской области при атаке украинских беспилотников пострадала супружеская пара. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины», — написал он.

В настоящее время они проходят лечение в Курской областной клинической больнице.

Также беспилотник повредил один автомобиль. Водитель не пострадал.

Хинштейн призвал жителей не ездить в приграничные районы, так как враг атакует мирные города и села.

Ранее в одной из деревень Рыльского района мирный житель подорвался на взрывном устройстве. С серьезной травмой стопы его доставили в больницу.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России. Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем.