ВСУ атаковали Клинцовскую ТЭС и Найтоповичскую электроподстанцию под Брянском

Украинские боевики атаковали Найтоповичскую электрическую подстанцию и Клинцовскую ТЭС в Брянской области. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ночью в результате намеренного применения ВСУ реактивных систем залпового огня повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция», — написал он.

Из-за случившегося часть жителей этих районов остались без электроэнергии. На места ЧП выдвинулись сотрудники оперативных служб. Последствия атаки устраняют. Ситуация находится под контролем у администрации.

Утром губернатор Ростовской области заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские дроны в шести районах области – Шолоховском, Каменском, Чертковском, Морозовском, Милютинском и Миллеровском.

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны сбили 106 беспилотников над Россией. Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью — 44. Также БПЛА уничтожили над Рязанской, Ростовской, Воронежской, Курской, Тульской, Волгоградской, Орловской, Липецкой областями и Крымом.