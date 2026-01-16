Средства ПВО за ночь уничтожили 106 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 106 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа» — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью — 44, также 22 беспилотника уничтожили над Рязанской, по 11 — над Ростовской и Воронежской, семь — над Курской, по четыре — над Тульской и Волгоградской, по одному — над Орловской, Липецкой областями и Крымом.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО уничтожили беспилотники в шести районах Ростовской области — в Миллеровском, Чертковском, Милютинском, Морозовском, Шолоховском и Каменском. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.